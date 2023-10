Google Play giochi, il servizio di giochi online sviluppato da Google Inc e idoneo per tutti i dispositivi con sistema operativo Android, si arricchisce di altre interessanti novità.

Tali novità riguardano essenzialmente la versione beta, attualmente ricca di nuove funzionalità e giochi gratuiti di ogni tipo e per tutti i gusti.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Google Play Giochi, cosa è cambiato

Google Play giochi è ora in grado di supportare nuovi controller, tra cui: PS4 DualShock, PS5 DualSense, Xbox One, Xbox S|X. Alcuni videogame noti come Badland e Asphalt 9: Legends , sono stati ottimizzati per i controller della console;

per tutti i dispositivi compatibili. Da ora, grazie alla combinazione di tasti gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra più risoluzioni schermo e selezionare quella che risulta essere più adatta alle loro esigenze di gioco. Un metodo di ricerca giochi molto più semplice da utilizzare. Basta infatti andare nella sezione “ Tutti i giochi ” e digitare nell’apposita casella di ricerca il titolo che si intende trovare, premere Invio e se il gioco è presente nella lista, selezionarlo semplicemente.

Beh cosa aspettate? Correte a scoprire tutte le grandi novità della piattaforma.