Se state cercando un valido aiuto per le vostre faccende domestiche, come un robot aspirapolvere che sia in grado di lavare anche il vostro pavimento, Amazon ha il prodotto che fa per voi.

Stiamo parlando di LEFANT robot aspirapolvere e lavapavimenti, attualmente proposto con oltre 200 euro di sconto sulla piattaforma. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

LEFANT robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura M1 con scopa utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR e può scansionare e salvare una mappa della stanza. Dotato di un accurato algoritmo AI per pianificare la pulizia di tutta la casa e un posizionamento più preciso. Sono disponibili temporizzazione, area selezionata, punto fisso, zona vietata virtuale e telecomando manuale. È possibile selezionare l’area e la posizione da pulire sulla mappa tramite il telefono cellulare per scopi di pulizia. Inoltre, è possibile selezionare aree riservate come aree giochi per bambini e servizi igienici per evitare di pulire queste aree.

L’aspirapolvere robot è dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e di un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml. Ha tre livelli di potenza di aspirazione per accogliere diversi tipi di detriti. Può anche regolare il flusso d’acqua su tre livelli grazie alla sua pompa peristaltica, che rilascia l’acqua in modo uniforme e ne impedisce l’accumulo. M1 misura solo 32 cm di larghezza, il che lo rende più piccolo del 20% rispetto ad altri aspirapolvere robot LDS. Le sue dimensioni ridotte facilitano la pulizia di ambienti stretti ed è ideale per piccoli spazi tra letti, divani e angoli.

I robot aspirapolvere possono essere controllati tramite l’app e i comandi vocali utilizzando Alexa o Google Home. L’app Lefant può essere utilizzata per monitorare il percorso di pulizia, programmare i piani di pulizia, regolare i livelli di aspirazione, modificare le modalità di pulizia e altro ancora. Nota: supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz. Sulla piattaforma, a questo link, il dispositivo è proposto a 419.99 euro già scontato dell’11%, ma è possibile aggiungere un ulteriore coupon sconto di ben 200 euro, pagandolo solamente 219.99 euro.