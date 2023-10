L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il globo fa di recente ha portato altri miglioramenti per garantire agli utenti un’esperienza d’uso sempre più performante. Una delle nuove funzioni è quella di poter modificare i messaggi inviati entro 15 minuti, oltre alle altre tantissime opzioni introdotte negli ultimi due mesi. Altra funzionalità di Whatsapp che in molti stanno apprezzando è la possibilità di poter anche utilizzare più account su un solo dispositivo.

Nonostante le notizie positive, ne arriva una negativa per coloro che possiedono uno smartphone Android. Whatsapp non sarà più usufruibile per tutti i dispositivi che hanno una versione del sistema operativo precedente o pari al 5.0. Ciò vuol dire che tutti i cellulari non aggiornabili non saranno più sicuri e non permetteranno più di chattare con la stessa facilità con i propri amici e conoscenti.

I dispositivi dove Whatsapp non potrà essere aggiornato

Coloro che possiedono un cellulare avente un sistema operativo piuttosto datato probabilmente già avranno notato, prima dell’effettivo lancio avvenuto il 24 di ottobre, le notifiche che avvisavano della novità. I dispositivi coinvolti in tale decisione sono ad esempio il Galaxy S4 o il Note 3. Nel caso in cui invece si avesse la versione di Android più recente e l’app dovesse dare comunque dei problemi, basterà avviare l’aggiornamento manuale.

La piattaforma ha dunque tentato di dare un certo preavviso ai propri utenti. Questi cambiamenti seppur molto “aggressivi” sono stati necessari per far sì che Whatsapp sia ancora in grado di essere al passo con i progressi della tecnologia. Probabilmente, data la vecchiaia dei dispositivi coinvolti, le persone colpite da questo cambiamento saranno molto poche.

Per poter usufruire ancora del servizio bisogna quindi avere dispositivi che siano compatibili. Se avete qualche dubbio potete controllare il vostro smartphone accedendo alle impostazioni e poi selezionando la voce Informazioni sul telefono e verificare gli aggiornamenti del sistema. Per poter funzionare esso dovrà avere Android 5.1 o iOS 12 se si ha un iPhone. Nel caso in cui voi non vi fossero degli aggiornamenti disponibili, allora vorrà dire che il dispositivo è già compatibile. Dopotutto non è così una pessima notizia. Voi ne sarete coinvolti?