Anche se le aziende tech stanno puntando sempre di più su sistemi di ricarica wireless sono tanti, la maggior parte, gli utenti che preferiscono ancora utilizzare i tradizionali caricabatterie con i cavi. Le tipologie di caricabatterie in giro sono tantissime e variano a seconda della compatibilità con determinati dispositivi e della potenza desiderata. E non solo. Infatti, si possono trovare anche caricabatterie con due prese USB o quelli che sfruttano ancora il Lightning. Al di là delle diverse tipologie a disposizione però c’è un pericolo comune a tutti: la possibilità che il loro cavo si rompa.

Alcuni caricabatterie più economici possono rompersi anche dopo solo qualche settimana, ma anche quelli più costosi dopo un po’ rischiano di incorrere nello stesso problema. C’è però una soluzione! Alcuni trucchi geniali potrebbero davvero allungare la vita del vostro caricabatterie. Vediamo quali sono.

Trucchi salva caricabatterie

La sostituzione di un caricabatterie rotto è un problema piuttosto comune. Alcune ingegnose soluzioni possono però eliminare questo problema prolungando la vita dei cavi dei nostri caricabatterie. Sono molti gli utenti che hanno provato questi trucchi e sono tutti funzionanti!

Il primo trucco riguarda l’uso di una molla in cui inserire il cavo stesso. Basta prenderne una dalle penne a click, senza distorcere la sua forma. A quel punto basta inserire il cavo all’interno della molla e una volta che ne sarà coperto e avvolto questo non rischierà più di rompersi.

Un altro trucco invece consiglia di arrotolare un paio di strati di nastro isolante intorno alle prossimità della presa così da evitare che si rompa nel momento in cui vinee piegato.

Un altro trucchetto, particolarmente simpatico e molto efficiente riguarda l’uso dei vecchi scooby doo. Gli intrecci molto stretti, realizzati con stoffa o materiale plastico, andavano molto di moda negli anni Novanta. Questi fantasiosi intrecci, prima utilizzati come portachiavi, ora possono essere utilizzati per proteggere i nostri caricabatterie. Per farlo bisogna completare l’intreccio intorno al cavo in questo modo quest’ultimo sarà ben protetto e non rischierà più di rompersi.

L’ultimo trucco invece prevede un piccolo acquisto su Amazon. Bisogna infatti acquistare alcune spirali, composte di plastica dura. Queste funzionano proprio come delle molle, infatti vanno avvolte intorno al cavo per proteggerlo.

Sono trucchi molto semplici, ma possono davvero allungare la vita dei nostri dispositivi per alcuni mesi se non addirittura alcuni anni.