CoopVoce con la EVO 200 devasta Vodafone e Iliad, prezzo ASSURDO

CoopVoce ha dominato durante gli ultimi anni con le sue offerte mettendo sotto gli altri gestori. Sembra che tale inflessione continuerà ad andare per le lunghe visto che l’azienda sta persistendo nel suo modus operandi.

Tra tutti i gestori virtuali questo sembra essere il più equilibrato ultimamente, garantendo sempre lo stesso prezzo. Una delle sue carte vincenti infatti è sempre stata questa: offrire una promo a prezzo basso per sempre, senza rimodulazioni che potessero interferire facendo scappare via il pubblico.

In questo modo CoopVoce è riuscita a raggiungere livelli altissimi, sfidando anche realtà molto più blasonate come ad esempio Vodafone e Iliad. Attualmente sul sito ufficiale potete notare la nuova offerta EVO 200.

CoopVoce: arriva la solita offerta, ecco la EVO 200 che scade il prossimo 8 novembre

Tutti gli utenti che vogliono risparmiare riuscendo comunque ad avere minuti, messaggi e giga in grande quantità possono affidarsi alle sapienti mani di CoopVoce. Il famoso provider virtuale dispone in questo momento sul suo sito ufficiale di un’offerta clamorosa, una di quelle da prendere al volo quando sono disponibili. La EVO 200 incarna alla grande gli ideali sui quali da sempre CoopVoce si destreggia alla grande: qualità, quantità e risparmio.

Al suo interno non sarà difficile trovare quello che si desidera peraltro per un prezzo super vantaggioso. Basterà pagare 7,90 € al mese per sempre, il tutto solo sottoscrivendo la promo entro il prossimo 8 novembre. Ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi da inviare a chiunque volete e infine 200 giga per navigare con il 4G attivo. Il costo di attivazione, chiaramente da pagare solo la prima volta, è di 10 €.