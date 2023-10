Il palinsesto televisivo di Sky non è mai stato così ricco come in questa stagione autunnale. La pay tv satellitare mette a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di eventi di grande interesse per il calcio e per lo sport tra la Serie A, la Champions League, la fine della stagione di Formula 1, motomondiale e tennis e le prime partite di NBA.

Sky, le offerte low cost per il mese di ottobre

Il ricco palinsesto di Sky fa il paio con una politica commerciale della pay tv, basata ora su costi ridotti grazie al lancio dei nuovi listini smart. I clienti che desiderano attivare un piano di visione, attraverso il portale ufficiale di Sky potranno ora attivare delle promozioni che prevedono un costo fisso per 18 mesi, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e mezzo.

Un’offerta sicuramente imperdibile per tutti gli amanti del grande calcio è la proposta Sky TV + Calcio. Per questi pacchetti la pay tv satellitare prevede un costo pari a soli 14,90 euro ogni mese. Coloro che non vogliono perdere invece i grandi eventi legati allo sport possono optare per la doppia promozione Sky TV + Sport con la garanzia di un libero accesso ai contenuti sportivi al prezzo scontato di 30,90 euro.

Gli utenti che decidono di attivare queste promozioni per la tv satellitare potranno anche optare per la garanzia del decoder di ultima generazione, Sky Q. Ricordiamo che la validità di queste iniziative è legata alla loro disponibilità attraverso il sito ufficiale o attraverso il call center.