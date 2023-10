Kena Mobile, l'offerta da 5 EURO regala il meglio

Sarà davvero un gioco da ragazzi per un gestore famoso come Kena Mobile battere tutti gli altri provider. Il celebre operatore virtuale propone infatti oggi sul suo sito ufficiale un’offerta che ha un prezzo mensile di soli 5,99 €. Si tratta della Promo TOP con 100 giga.

Kena ha l’offerta migliore del momento: ecco la Promo TOP da 5,99 € al mese

Stando a quanto riportato, ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider mobili e fissi, 200 messaggi verso tutti e 100 giga di connessione Internet in rete 4G. Il prezzo mensile è pazzesco: solo 5,99 € ogni 30 giorni. Basterà dunque recarsi sul sito ufficiale per trovare tutti i dettagli, e vi garantiamo che ce ne sono molti.

La promo di Kena è infatti una di quelle che concede vantaggi non solo per quanto concerne i contenuti e il prezzo. È da ricordare che attivando questa offerta il costo di attivazione di 4,99 € sarà totalmente gratuito.

Inoltre attivando il servizio di ricarica automatica sarà possibile anche ottenere ogni mese 50 giga in più per navigare. Questa nuova offerta può essere attivata direttamente online cliccando sul tasto dedicato che trovate in alto a destra nella pagina ufficiale. In realtà può essere attivata anche tramite i negozi autorizzati, chiamando il servizio clienti al numero 181 e dall’applicazione ufficiale di Kena Mobile.

L’offerta si rinnoverà in maniera automatica tutti i mesi con la vostra ricarica manuale o con la ricarica automatica. Da ricordare che soluzioni del genere non sono mai sottoposte a rimodulazioni, per cui il prezzo scelto la prima volta varrà per sempre.