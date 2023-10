Attacco HACKER agli aeroporti italiani, tutti sono in PERICOLO

Purtroppo l’allerta per gli attacchi hacker potrebbe scattare da un momento all’altro ogni giorno. Questo è quanto accaduto proprio durante le ultime ore in Italia, con l’Agenzia per la Cybersicurezza che avrebbe infatti informato le autorità in merito ad un attacco informatico che avrebbe preso di mira alcuni siti. Si tratta di quelli di ben quattro aeroporti italiani, che hanno risentito della situazione con dei rallentamenti.

Sarebbe un gruppo filo-palestinese ad aver preso di mira i siti web degli scali della Valle D’Aosta, l’aeroporto di Puglia, quello di Capodichino a Napoli e in Calabria. Il gruppo Mysterious team Bangladesh avrebbe lanciato un atta DDoS, che avrebbe comportato un sovraccarico dei molteplici server.

La situazione è sotto controllo: l’attacco hacker agli aeroporti italiani gestito dalla cybersicurezza

Il capo dei servizi operativi presso l’Agenzia per la Sicurezza Cibernetica Nazionale, Gianluca Galasso, ha chiarito e confermato l’intera situazione durante la sua partecipazione a un seminario in corso a Roma. Proprio in questa sede ha parlato chiaro, dichiarando che “data la posizione di rilievo del nostro paese in relazione alla crisi, è possibile prevedere azioni dimostrative. Attendiamo di vedere cosa accadrà nelle prossime ore, è probabile che si verifichi qualcosa“.

Sembrerebbe dunque che gli attacchi siano stati rivendicati, e dallo scoppio della guerra tra Hamas e Israele, in Italia è stata innalzata l’attenzione non solo sugli obiettivi sensibili ma anche sulle infrastrutture ritenute critiche.

Come potrebbero ricordare molti, anche l’anno scorso, alcuni pirati informatici russi avevano preso di mira il sito web del Senato.