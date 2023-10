Gli smartphone Realme sono tra i migliori per il rapporto qualità/prezzo offerto all’utilizzatore finale, tra i modelli che l’attento consumatore deve acquistare annoveriamo anche il Realme Narzo 50A, un dispositivo veramente economico con il quale è comunque possibile raggiungere discrete prestazioni.

Alla base, ovviamente, troviamo il sistema operativo Android, con la classica personalizzazione grafica del brand, che si sviluppa attorno al processore Unisoc T612, condito con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile comunque tramite microSD). Il prodotto è poi caratterizzato da un’ampia batteria interna da 5000mAh, che rende l’esperienza migliore, grazie poi ad una autonomia superiore al normale, ed una tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale è addirittura da 50 megapixel.

Realme, la promozione disponibile su Amazon

La spesa finale da sostenere per l’acquisto di questo Realme Narzo 50A è davvero ridottissima, se considerate appunto che il prodotto viene inserito a listino con un prezzo consigliato di 169 euro, ma che allo stesso tempo viene fortemente scontato da Amazon, fino a raggiungere un valore finale di 119 euro (che corrisponde al 29% in meno, per acquistare premete il link qui sotto).

Ciò che forse fa leggermente storcere il naso è l’assenza del caricabatterie all’interno della confezione, una piccola mancanza che per alcuni giustifica il prezzo così basso, ma che per altri invece risulta essere un aspetto assolutamente negativo che riduce le aspettative verso lo smartphone con sistema operativo Android.