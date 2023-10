Tim presenta in Italia una lodevole iniziativa che riguarda il mercato del lavoro e le donne. Si tratta di Women Plus, progetto che ha lo scopo di aiutare le donne nella ricerca di un lavoro.

L’applicazione, lanciata dall’operatore telefonico durante 4 Weeks 4 Inclusion permetterà alle donne di effettuare dei percorsi di orientamento e di formazione utili per affiancarsi nel settore lavorativo.

L’iniziativa tutta rosa nasce dai progetti di Women at Business e si ispira a un altro progetto di Tim, tutto brasiliano, Mulheres Positivas.

Women Plus, in cosa consiste il progetto tutto rosa?

L’applicazione di Women Plus sarà disponibile sia su Android che su iOS e come già detto permetterà a tutte le donne alla ricerca di un’occupazione sia di trovare dei video motivazionali e di formazione su diversi interessi, sia di avere un marketplace delle opportunità di lavoro.

Il progetto è molto valido, soprattutto perché i dati ISTAT ci dicono che in Italia la percentuale di donne impiegate si attesta al 55,2%, un numero davvero molto basso che potrebbe crescere grazie all’utilizzo di quest’app.

Pietro Labriola, Amministratore delegato dell’operatore telefonico, ha commentato così il lancio del nuovo progetto: ‘La nostra missione in TIM è connettere le persone, abbattendo barriere e distanze, lavorando alla crescita di tutta la collettività. Women Plus rappresenta un altro tassello di questo impegno. La parità di genere è uno dei temi più importanti su cui stiamo lavorando, con azioni concrete inserite nel nostro piano: lo abbiamo messo al centro delle nostre attività, perché vogliamo superare gli stereotipi e gli schemi che guardano al passato, per contribuire a un mondo in cui tutti abbiano le stesse opportunità’.