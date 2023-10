Il produttore cinese Vivo ha deciso di ampliare la sua gamma di smartphone della serie Vivo T2. In particolare, si tratta del nuovo Vivo T2 4G che va così ad affiancare gli altri due modelli Vivo T2 5G e Vivo T2 Pro. Per il momento, lo smartphone è stato annunciato per il solo mercato russo, ma è probabile che sarà distribuito anche presso altri mercati.

Vivo annuncia il nuovo medio di gamma Vivo T2 4G, ecco le specifiche

Vivo T2 4G è il nuovo membro di questa famiglia di smartphone e per il momento sarà disponibile all’acquisto per il mercato russo. Dal punto di vista estetico, ci troviamo di fronte ad uno smartphone piuttosto curato, con una backcover con particolari rifiniture in diverse colorazioni accattivanti e con un ampio display dalle cornici ben ottimizzate.

Sul fronte è presente un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.62 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. All’interno del pannello è inoltre integrato il sensore biometrico per lo sblocco. Dal punto di vista prestazionale, sotto alla scocca troviamo una vecchia conoscenza di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Helio G99 con una GPU Mali-G57.

A sostegno troviamo fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. La batteria ha una capienza di 4600 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W. Il software installato a bordo è invece Android 13 con l’interfaccia utente FuntouchOS in versione 13. All’appello è inoltre presente la certificazione di resistenza ad acqua e polvere IP54.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Vivo T2 4G sarà disponibile all’acquisto per il momento in Russia ad un prezzo al cambio di circa 280 euro.