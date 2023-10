Lo sappiamo bene le illusioni ottiche ci fanno dubitare delle nostre capacità e mettono costantemente in dubbio anche quello che vediamo. L’ultima illusione che sta circolando nel web non è da meno. Nell’immagine è presente un gatto, ma, a quanto pare, ce ne sono due!

Nuova sfida da illusione ottica

Il primo gatto è fin troppo facile da individuare, visto che è praticamente al centro della scena. Il secondo invece è quasi diventato invisibile ed è difficile da scovare. Secondo un’analisi online solo l’1% delle persone è riuscito a scovare il gatto nascosto all’interno dell’immagine. Ma perché questa illusione ottica è così tanto difficile da risolvere rispetto alle altre che circolano sul web? Andiamo ad analizzarla nel dettaglio.

Nella foto ci sono due donne, sedute vicino ad un tavolo, probabilmente intente a chiacchierare. Insieme a loro c’è un gatto che non fa assolutamente nulla per nascondersi, a differenza del suo amico che invece si è nascosto non si sa dove. Il suo giocare a nascondino mette in crisi coloro che hanno accettato la sfida e che si sono subito resi conto che non era facile da risolvere come ci si aspettava.

Se non riuscite a scovare questo gatto, non preoccupatevi troppo, come già detto solo una minuscola percentuale di chi ci prova riesce davvero a scovarlo. Non è colpa dei vostri occhi o della vostra intelligenza. La “colpa” se così vogliamo chiamarla è di queste particolari immagini capaci di ingannare la nostra mente. Un’accurata scelta di forme e colori può essere provvidenziale in questi casi. Infatti, il nostro cervello sarà portato a mettere in evidenza alcuni dettagli, facendoci involontariamente ignorare altri, come ad esempio la presenza del gatto. Vi consigliamo di provare a cambiare punto di vista, a volte osservare le cose da un’altra prospettiva può essere utile in questo tipo di enigma visivo.

Decifrare l’illusione non è facile, ma con un po’ di pazienza e di impegno forse tutti possiamo trovare questo simpatico gatto dispettoso. Nel frattempo, possiamo tutti riflettere su quanto sia facile ingannare la nostra mente, anche con un giochino così “semplice” come questo. A volte basta poco per creare un passatempo che attira l’attenzione di milioni di utenti.