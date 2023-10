Durante l’ importante evento annuale Tech World 2023, tenutosi ad Austin, in Texas, Lenovo ha presentato il nuovissimo smartphone pieghevole ideato dall’azienda americana Motorola.

La particolarità di questo cellulare sta nel fatto che esso può essere indossato come un bracciale. Anche se l’obiettivo principale della convention non era esclusivamente quello di presentare il dispositivo in questione, il progetto ha suscitato comunque un notevole interesse sia per l’originalità del design sia per le sue elevate prestazioni tecnologiche.

Motorola: lo smartphone pieghevole del futuro

Il nuovo smartphone Motorola, una volta esteso, è praticamente uguale ad un normale telefono cellulare dotato di un display da 6,9 pollici.

Ovviamente però, la sua caratteristica principale sta nella presenza della schermata p-oled in grado di piegarsi in modo tale da poter essere persino indossata come un bracciale. In quanto, il display, riesce ad adattarsi perfettamente alla forma che gli viene data.

La parte posteriore del telefono è rivestita da un tessuto morbido e lavabile che risulta essere molto piacevole al tatto. Inoltre, per quanto riguarda le funzionalità interne, lo smartphone utilizza un’ intelligenza artificiale innovativa che favorisce la personalizzazione delle impostazioni da parte dell’utente.

È presente anche un chatbot che funziona come assistente digitale, le cui risposte sono basate principalmente sulle nostre informazioni personali. Dispone poi di moltissime altre funzionalità, come quella del doc scanner, in grado di ripristinare e rendere perfettamente leggibili file e documenti che presentano delle ombre o delle pieghe a causa della scannerizzazione.

Il progetto Motorola è ancora in una fase di implementazione. Tuttavia l’idea di base ha già suscitato grandi aspettative. Sembra che questa sia, a tutti gli effetti, l’inizio di una nuova era per gli smartphone del futuro.