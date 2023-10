Truffa ASSURDA, scomparsi migliaia di EURO con questo messaggio

Ancora una volta problemi derivanti da un messaggio che sta girando sul web da diversi giorni a questa parte. Si tratterebbe di una truffa davvero difficile da decifrare, soprattutto quando non si è esperti.

Truffa assurda: ecco il messaggio che sta girando da giorni in posta elettronica

Questo in basso è il testo, o parte di esso, che rappresentano la truffa in vigore in questi giorni. La finta ragazza, della quale viene allegata anche una foto in posta elettronica, lascerà credere all’utente di poter continuare il discorso su una piattaforma di incontri. Sarà proprio una volta aperta quest’ultima che ci si ritroverà faccia a faccia con la truffa.

“Ciao, di solito non scrivo a chi non conosco, ma questa volta ho scelto di fare in questo modo. Ho un appartamento libero, quindi posso invitarti a casa mia in qualsiasi momento opportuno. Sento solo che c’è una certa connessione tra noi e vorrei continuare la nostra conoscenza.

Tuttavia, suggerisco di spostare la nostra comunicazione dalla posta elettronica a un sito di incontri per garantire la sicurezza e mantenere la nostra privacy. Lì ho creato la mia pagina dove ho pubblicato più informazioni su di me, comprese le mie informazioni di contatto e molte foto in modo che tu possa avere un’idea migliore di me. Sono sicuro che ti piacerà! Non vedo davvero l’ora di continuare la nostra conoscenza e di conoscerci meglio. Spero che tu capisca e mi scrivi nella chat del sito. Di seguito allego la mia foto e un link al mio profilo“.