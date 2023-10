Le truffe che colpiscono gli utenti tramite SMS, email o social network stanno diventando sempre più numerose e soprattutto difficili da riconoscere.

I truffatori cercano sempre delle nuove tecniche per riuscire a ingannare delle povere vittime ignare con il mero scopo di sottrarre del denaro.

Il modus operandi e lo scopo di questi truffatori è più o meno sempre lo stesso, ciò che cambia è semplicemente il tramite che può essere una telefonata, un SMS, un’email oppure i social e le applicazioni.

Nelle ultime settimane ci sono state diverse segnalazioni di numerose truffe con un tramite un po’ insolito e sicuramente diverso dai soliti.

SMS IT-Alert falso: come proteggersi dalla nuova truffa

Il tramite di cui stiamo parlando è l’IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico della Protezione Civile che dovrebbe avvisare, tutti i cittadini interessati, dell’arrivo di un’emergenza.

L’IT-Alert suona sugli smartphone dei cittadini della zona in cui sta avvenendo, o avverrà, un’emergenza come delle forte precipitazioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche e altre catastrofi naturali per aiutarli a prepararsi al meglio ad arginarla.

Si tratta di un sistema davvero utile che purtroppo alcuni truffatori stanno utilizzando per rubare del denaro.

In particolare essi inviano un messaggio di questo tipo: ‘A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita’ con un link in allegato che porta al download di un’applicazione che si rivela essere il malware Spy Note.

Questo malware potrà accedere a diverse informazioni personali riuscendo a sottrarre del denaro dai conti bancari dei malcapitati.

La Protezione Civile fa presente che non esiste nessuna applicazione legata al sistema di IT-Alert, per cui invita i cittadini a prestare attenzione e non aprire nessun link.