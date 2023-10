A partire dal primo gennaio , invece, le tariffe telefoniche subiranno un aumento di 2€ . Tuttavia, non è ancora noto quali offerte di rete fissa saranno interessate da questo aumento. A differenza del rialzo che verrà attivato fra poco più di un mese non ci saranno sconti temporanei . Tutti i clienti a cui sarà apportata la modifica tariffaria riceveranno una comunicazione nei prossimi giorni o settimane nel proprio Conto Telefonico WindTre .

Come evitare l’aumento WindTre?

Siete preoccupati per l’aumento dei prezzi? Tranquilli, avete il diritto di recedere dal contratto e passare a un altro operatore senza alcuna penale o costo di disattivazione. Questo è previsto dal Decreto Legislativo 207/2021 , che fa parte del “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche”. Ricordate però che avrete tempo fino al 31 dicembre 2023 per inoltrare la richiesta.

Per altri operatori dovete sapere che il diritto si applica solo in caso di aumenti tariffari non giustificati o superiori all’indice ISTAT. Pertanto, se il vostro operatore ha aumentato i prezzi in modo giustificato o in linea con l’indice ISTAT, non potrete usufruire di questo diritto.