Il famoso operatore di telefonia TIM ha creato il servizio Voce WiFi in modo da permette ai propri utenti di effettuare chiamate dal proprio cellulare anche quando non c’è copertura mobile. Questo è reso possibile grazie al collegamento alla rete WiFi più vicina.

Il Wi-Fi Calling è un servizio che consente la trasmissione di traffico telefonico su una rete wireless (sia domestica che pubblica) utilizzando il protocollo VoIP. Questo sistema sfrutta la tecnologia VoWiFi (Voice over Wi-Fi) per permettere di effettuare chiamate anche in zone con scarsa copertura di rete.

Nuovi smartphone per TIM Voce WiFi

Con cadenza regolare, l’operatore rinnova la lista degli smartphone compatibili e recentemente sono stati aggiunti nuovi modelli. In totale, ci sono circa 140 i cellulari disponibili per l’utilizzo. TIM ricorda che tale servizio è attivato automaticamente per tutti i clienti che possiedono un dispositivo compatibile. Per utilizzare TIM Voce WiFi, non è richiesto nulla di più rispetto a quello che già si fa per navigare in WiFi. Non sarà necessario scaricare applicazioni o attivare un’offerta dedicata.

TIM Voce WiFi consente di effettuare chiamate in alta definizione, senza interruzioni o perdite di segnale, anche in luoghi dove la copertura non è ottimale, come in alcuni edifici o zone rurali. Questo servizio è particolarmente utile per coloro che utilizzano il proprio smartphone come unico strumento per comunicare, soprattutto in situazioni di emergenza. Il gestore è sempre impegnato a offrire ai propri clienti servizi innovativi e di alta qualità. TIM Voce WiFi è infatti un palese esempio di come l’azienda sia al passo con i tempi e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.