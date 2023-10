Ho. Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale presente in Italia dal 2017. La società, che utilizza la rete di Vodafone, offre servizi di telefonia a costi molto competitivi, senza vincoli contrattuali e senza costi nascosti. Inoltre, il gestore presenta diverse opzioni tariffarie, tra cui soluzioni per chi utilizza molto internet, per chi effettua chiamate internazionali, per chi desidera avere una linea con un numero nuovo o eseguire la portabilità. Proprio da qualche giorno, ha lanciato una promozione pazzesca e riservata ai clienti che provengono da CoopVoce, Iliad, Fastweb ed altri operatori selezionati.

Promo ho. Mobile con 180 GB

Per soltanto 7,99 euro al mese, avrete a disposizione un grandiosa quantità di dati: 180 GB. Questi ti permetteranno di navigare in rete, guardare video in streaming, scaricare app e molto altro ancora senza preoccuparti di esaurire i tuoi Giga. Grazie al nuovo piano potrete chiamare e inviare messaggi illimitatamente a qualsiasi numero nazionale.