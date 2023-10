L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco reso disponibile una nuova interessante promozione. Stiamo parlando della promo Porta un Amico. Grazie ad essa, tutti i nuovi clienti dell’operatore che saranno presentato da un amico che è già cliente CoopVoce avranno azzerati i costi di attivazione e avranno il primo mese dell’offerta gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, con la nuova promo Porta un Amico attivazione e primo mese sono gratuiti

Tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce potranno usufruire di una nuova promozione molto allettante. Come già detto in apertura, grazie alla promo denominata Porta un Amico, i nuovi clienti che passeranno grazie ad un amico già cliente CoopVoce potranno avere accesso a diversi vantaggi.

Tra questi, i nuovi clienti non dovranno pagare alcun costo per l’attivazione della propria offerta di rete mobile ma non solo. Il costo del primo rinnovo di quest’ultima, sarà anch’esso gratuito. In questi ultimi giorni, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’operatore ha avviato una campagna SMS per sponsorizzare la nuova promozione. Ecco qui di seguito uno degli SMS inviati dall’operatore.

“*Special Edition fino al 8 /11* per Te, se porti il numero in CoopVoce: 200GB + min illimitati + 1000 SMS a 7,90 euro al mese PER SEMPRE! ATTIVAZIONE e PRIMO MESE GRATIS se ti presenta un cliente CoopVoce! Scopri come fare: https://bit.ly/PortaUnAmico-SMS0910.”

Questa promozione sarà valida per l’attivazione di diverse offerte di rete mobile dell’operatore. Tra queste, è compresa anche l’offerta denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima incldie 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 1000 SMS ad un costo di 7,90 euro al mese.