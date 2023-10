LG introduce in Italia il prodotto StandbyME, una smart TV portatile e orientabile. Si tratta di un display touch con integrato webOS 3, il sistema operativo presente sui televisori LG. Anche se è stato presentato come una smart TV in realtà è più uno schermo intelligente: la funzione per la televisione non è presente. StandbyME infatti non dispone di alcun digitale terrestre o di altri ingressi per vedere la TV in chiaro. Tuttavia, è comunque possibile guardare i contenuti televisivi tramite internet o usufruire delle piattaforme streaming.

Quali sono le caratteristiche dell’LG StandbyME?