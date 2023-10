Addio alle IPTV, pirateria pronta a scomparire con il nuovo SPOT

Proprio pochi giorni fa c’è stata un’operazione da parte della Guardia di Finanza che ha portato a sgominare una centrale. Questa, che era sita in Puglia, più precisamente a Canosa, è stata dunque smantellata definitivamente. Sarebbe partita ora ufficialmente una nuova campagna di informazione mirata a scoraggiare l’utilizzo di ogni servizio IPTV e in riferimento alla pirateria digitale.

Il protagonista del nuovo spot in questione è Bobo Vieri. Come si può vedere all’interno del spot, l’ex attaccante della nazionale italiana è intento a fare una ramanzina a tutti tutti coloro che si godono il calcio in maniera illegale. All’interno del video, l’ex campione italiano pronuncia una frase ben precisa: “Ancora con il pezzotto?“. Non perde dunque la sua ilarità e il suo spirito, ma con un obiettivo comune: non danneggiare i broadcaster che si occupano di creare contenuti di livello.

IPTV e danni, il nuovo spot punta a ridurre il fenomeno

Questo è quanto sottolineato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini:

“Il fenomeno della pirateria digitale si alimenta dall’insufficiente consapevolezza dei cittadini, che spesso non comprendono appieno l’entità dei danni provocati da questa attività illegale. Si tratta di una violazione che non solo mette a repentaglio migliaia di posti di lavoro, ma che calpesta pure i diritti di proprietà intellettuale e sminuisce il duro lavoro creativo nei settori del giornalismo, dello sport, del cinema, delle pubblicazioni, dei software e della musica“.

Si spera che tutto ciò possa portare a risvolti positivi nel breve termine, dopo le ingenti perdite causate dal mondo IPTV.