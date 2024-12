Il prezzo attivato da Amazon sull’acquisto del DualSense di Sony PlayStation 5 è davvero da cogliere subito al volo, rappresenta a tutti gli effetti la migliore occasione per accedere ad uno dei massimi risparmi degli ultimi anni, riuscendo in questo modo a spendere decisamente poco e continuare a divertirsi liberamente.

La versione di cui vi parliamo nell’articolo presenta colorazione completamente bianca, classica ed in linea con il colore standardizzato della PS5, è compatibile con il nuovo modello della console di Sony, ma allo stesso tempo può essere utilizzato anche sul sistema operativo Windows, solo con il collegamento via cavo. A differenza del controller Xbox, in questo caso è prevista una batteria interna, che permette a tutti gli effetti di godere delle sue prestazioni per molte ore, prima di dover ricorrere nuovamente alla ricarica.

Sony PlayStation 5: la promozione Amazon è pazza

Il DualSense di Sony PlayStation 5 è indiscutibilmente un controller di qualità superiore al normale, per la presenza di alcune specifiche che gli permettono di distinguersi dalla massa. Peccato che il prezzo sia decisamente elevato, se pensate infatti che il suo listino sarebbe di 74,99 euro, ma che fortunatamente ci ritroviamo a poter risparmiare il 33% su Amazon, sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 49,99 euro. Se lo volete acquistare collegatevi qui.

Come vi anticipavamo dal paragrafo precedente, i suoi punti di forza sono principalmente legati alla presenza dei cosiddetti grilletti adattivi, che offrono davvero la sensazione di poter vivere un’esperienza completamente differente che lo stesso sviluppatore riesce a cucirgli addosso in base alle necessità dell’avventura, ed il feedback aptico, altro aspetto da non sottovalutare, che trova la sua massima espressione ad esempio in Astro Bot.