WhatsaApp: le 3 funzioni da imparare a Natale che nessuno conosce

WhatsApp è al giorno d’oggi sicuramente l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ma non tutti sanno che alcune funzionalità non ufficiali sono disponibili tramite applicazioni di terze parti, scaricabili in formato APK e non presenti sul Google Play Store.

Queste app aggiungono strumenti interessanti e gratuiti, mantenendosi del tutto legali. Ecco tre opzioni utili per chi vuole spingere WhatsApp oltre i suoi limiti.

1. Unseen: leggi senza essere visto

Unseen è un’app pensata per chi vuole massima discrezione. Con questa applicazione, è possibile leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp senza mai aprire l’app ufficiale. In questo modo, non viene aggiornato l’ultimo accesso né appare lo stato “online” agli altri utenti. Unseen intercetta i messaggi in arrivo e li mostra al suo interno, garantendo un’esperienza riservata. Perfetto per chi vuole leggere in tranquillità senza sentirsi obbligato a rispondere subito.

2. Whats Tracker: monitora accessi e uscite dalla chat degli utenti

Ci sono tante persone curiose, soprattutto quando si tratta di capire l’orario di utilizzo di WhatsApp di alcuni utenti. Nasce per queste persone l’app esterna Whats Tracker che offre una soluzione unica. L’app consente di selezionare numeri di telefono da monitorare, fornendo un report dettagliato con gli orari di accesso e uscita dei contatti.

Ogni giorno, gli utenti ricevono un riepilogo delle attività registrate. Sebbene sia utilizzata per scopi informativi, è bene utilizzarla nel rispetto della privacy altrui.

3. WAMR: recupera i messaggi eliminati

Quante volte è capitato di vedere un messaggio eliminato su WhatsApp e chiedersi cosa ci fosse scritto? WAMR risolve questo problema, permettendo di recuperare i messaggi eliminati dopo l’installazione dell’app. Funziona monitorando le notifiche ricevute e salvandone i contenuti, rendendo così accessibili i messaggi che altrimenti sarebbero persi. È importante notare, però, che non può recuperare messaggi cancellati prima dell’installazione.

Queste applicazioni aggiungono funzionalità interessanti per migliorare l’esperienza su WhatsApp. Tuttavia, va sempre prestata attenzione a scaricare APK solo da fonti affidabili, per evitare rischi alla sicurezza dello smartphone.