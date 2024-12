Dreame è una delle migliori realtà attualmente in circolazione per quanto riguarda la produzione, e distribuzione, di robot aspirapolvere di ultima generazione, tra i suoi tantai modelli disponibili in commercio, il Dreame X40 Ultra è forse il più completo e funzionale, oggi è possibile averlo a prezzo scontato direttamente su Amazon.

Il modello di cui vi vogliamo parlare presenta una potenza di aspirazione di 12000 Pa, in questo modo risulta essere adatto per ogni abitazione, sia essa ricca di animali dal pelo lungo, oppure anche le dimore più tranquille con pochi inquilini. Tra i suoi pregi troviamo la spazzola laterale, che permette di raggiungere anche gli angoli più remoti dei vostri lati della casa, con possibilità di approfittare della funzione di lavaggio.

Robot aspirapolvere Dreame: l’offerta che nessuno si aspettava

Se siete alla ricerca di uno dei migliori robot aspirapolvere in circolazione, allora dovete subito acquistare il Dreame X40 Ultra, il listino di 1499 euro viene scontato di 400 euro, fino ad arrivare così ad una spesa finale da sostenere pari a soli 1099 euro, approfittando a tutti gli effetti del 27% in meno. Non dimenticatevi di acquistarlo qui.

All’interno della confezione l’utente può trovare anche la stazione di svuotamento automatico, soluzione che amplia le possibilità di utilizzo, rendendo il robot aspirapolvere decisamente più versatile e comodo da utilizzare. Data la presenza di funzione di lavaggio, sono disponibili due contenitori per l’acqua (pulita e sporca), che portano così a poter lavare i panni per la pulizia ad una temperatura di 70 gradi centigradi, per rimuovere completamente i batteri ed evitare che si possano diffondere all’interno dell’abitazione stessa. La spedizione viene gestita da parte di Amazon ed avviene in tempi decisamente ridotti.