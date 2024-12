Samsung si appresta a ridefinire il panorama della realtà estesa (XR) con un progetto visionario. Si tratta di “Infinite“, che promette di combinare innovazione e praticità. L’azienda sudcoreana punta a svelare un prototipo rivoluzionario di occhiali smart. Quest’ultimo dovrebbe essere presentato nella prima metà del prossimo anno. Con la collaborazione di Google e Qualcomm, Samsung mira a creare un ecosistema XR avanzato.

Samsung si prepara al lancio di nuovi dispositivi XR

Il dispositivo, progettato come occhiali per realtà mista, rappresenta una svolta. Samsung ha optato per una particolare strategia. Nello specifico, è prevista una produzione limitata. Si parla di circa 20.000/30.000 unità. Quest’ultime dovrebbero arrivare nel secondo semestre del prossimo anno. Ciò evidenzia un approccio cauto, ma strategico per testare il mercato e raccogliere feedback prima di una diffusione più ampia.

Dal punto di vista tecnico, gli occhiali promettono di distinguersi per la loro leggerezza. Ciò grazie ad un peso di soli 50 grammi. Il suo design, inoltre, sarà minimalista. Gli occhiali mancheranno di un display integrato, seguendo la filosofia di altre aziende. Punteranno tutto su funzionalità avanzate supportate dall’intelligenza artificiale. In particolare, il software si baserà su Android. Inoltre, sarà arricchito dall’AI Gemini di Google per offrire un’interazione fluida e intuitiva.

Il dispositivo Samsung utilizzerà il riconoscimento dei gesti, un sistema che potrebbe ridefinire l’interfaccia uomo-macchina. Inoltre, si vocifera che sarà possibile effettuare pagamenti direttamente dagli occhiali. Una funzione che, se confermata, rappresenterebbe un importante passo avanti verso un’era di dispositivi wearable multifunzionali.

Infine, l’attesa per la piattaforma XR dedicata è alta. Samsung non ha rivelato tutti i dettagli a riguardo. Le indiscrezioni suggeriscono un sistema altamente integrato e performante. Il progetto “Infinite” non è solo un altro dispositivo wearable. Rappresenta un segnale importante da parte di Samsung. Sembra che l’azienda sia pronta a sfidare i colossi del settore e a lasciare un’impronta indelebile nel futuro della realtà estesa.