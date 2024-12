Gli smartwatch Samsung stanno ricevendo un importante aggiornamento che introduce Wear OS 5. Questo upgrade, tanto atteso, offre nuove funzionalità ma presenta un problema non trascurabile. In quanto alcune watch-face potrebbero smettere di funzionare. La causa è legata a una modifica implementata da Google, che rende obbligatorio l’uso del nuovo Watch Face Format. Questo formato aggiornato è stato progettato per ottimizzare la durata della batteria. Impone però anche delle restrizioni tecniche che penalizzano molti dei quadranti attualmente disponibili sul Play Store.

La fine di un’era: da Tizen a Wear OS

Samsung, che ha collaborato con Google nello sviluppo di questo formato, ha già confermato che i quadranti non conformi non saranno più supportati su alcuni modelli. Come il Galaxy Watch7 e GalaxyWatch Ultra. Anche gli utenti delle serie GalaxyWatch4, Watch5 e Watch6 potrebbero riscontrare difficoltà. Infatti, l’ aggiornamento a One UI 6 Watch, basato su Wear OS 5, potrebbe rendere inutilizzabili numerosi quadranti precedenti. Per molte persone sarà quindi necessario cambiare il quadrante del proprio orologio intelligente.

La transizione da Tizen a Wear OS, avviata con il lancio della serie Galaxy Watch4, ha segnato un cambiamento epocale per Samsung. Tale passaggio ha consentito un enorme aumento delle watch face disponibili, facilmente scaricabili attraverso il Google Play Store. Ad ogni modo, il WearOS 5 rappresenta un nuovo capitolo. Poiché il sistema punta a migliorare l’efficienza energetica e l’esperienza complessiva dell’utente, ma lo fa a discapito della compatibilità con molte interfacce più datate.

Di conseguenza coloro che utilizzano quadranti non aggiornati al nuovo formato potrebbero perdere l’accesso a opzioni estetiche e funzionali che hanno definito il loro utilizzo dello smartwatch. Nonostante i benefici promessi da Wear OS 5, come una maggiore autonomia e un’esperienza più fluida, questa transizione obbliga molti a rivedere le loro preferenze e ad adattarsi a un sistema più limitato, almeno nella sua fase iniziale.