La connessione internet ormai è diventata una necessità per molti, e avere una soluzione stabile e veloce è ancora più importante. Per questo motivo, la fibra ottica è diventata la tecnologia più ambita sul mercato. Grazie alla sua velocità di trasmissione dei dati, essa consente di navigare online, scaricare file, guardare film in streaming e giocare online senza interruzioni o rallentamenti. Se non la possiedi ma vorresti accedervi, ti segnaliamo l’offerta Fastweb di questo mese!

Stiamo parlando della promozione Fastweb Casa, in cui sono inclusi servizi così pazzeschi che dovrai per forza attivarla. Scopriamone ogni singolo dettaglio cosicché tu possa capire perché sia tanto incredibile.

Perché dovresti scegliere la Fibra

Come prima cosa è più affidabile rispetto ad altre tecnologie come l’ADSL. Essa è, infatti, meno soggetta a interferenze e interruzioni del segnale. In questo modo, potrai lavorare o studiare da casa senza preoccuparti di perdere la connessione in momenti importanti. La fibra ottica, inoltre, è anche più sicura: consente di navigare in modo più protetto grazie all’utilizzo di protocolli di sicurezza avanzati. Tuttavia, prima di sottoscrivere un’offerta, dovrai sapere se arriva anche a casa tua.

I dettagli della promo Fastweb Casa

Fastweb Casa è un’offerta completa per la connettività domestica. Il pacchetto include la connessione Internet fino a 10 Gbps, l’attivazione della linea fissa con le chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionali. In più, avrai l‘Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 ed Alexa integrata nel dispositivo. L’Internet Box NeXXt dispone di 4 prese ethernet, 2 entrate telefoniche e una porta USB, oltre ad essere caratterizzato da un design elegante e moderno. Il costo qual è? 29,99 euro al mese e se leggerete tutti i vantaggi di seguito, capirete bene che il prezzo è molto inferiore rispetto agli innumerevoli servizi offerti.

Inoltre, è possibile abbinare l’opzione Plus per usufruire di ulteriori vantaggi come l’Assistenza Plus che consente di avere un canale diretto con l’assistenza. Altra opzione è la richiesta di attivazione del FastwebUP Plus con cui si ha ogni mese un bonus tra diverse opzioni come il noleggio di un film su CHILI, biglietti al cinema UCI, un mese di accesso agli articoli del Corriere.it o un un mese gratuito per Fitprime Smart (una palestra online).