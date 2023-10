Quello degli smartphone pieghevoli sembra essere proprio un settore in continua evoluzione. Fino ad ora Samsung e i suoi dispositivi Galaxy Z Fold e Z Flip hanno vantato un posto di rilievo rispetto alla concorrenza ma quest’ultima potrebbe aver preso il sopravvento nella corsa alla realizzazione dello smartphone flessibile più efficace di sempre.

L’aspetto fino ad ora maggiormente messo in rilievo dalle aziende ha riguardato la piega che va a suddividere il display, resa sempre più invisibile da gran parte delle case produttrici. Negli ultimi mesi, però, sembra che a suscitare maggior interesse sia la volontà di realizzare degli smartphone particolarmente sottili senza intaccare la loro resistenza.

In tal senso il primato va attualmente allo Xiaomi Mix Fold 3, che vanta uno spessore (da chiuso) di soli 10,9 mm. Samsung, invece, dovrà sforzarsi ancora un po’ prima di raggiungere la concorrenza considerando che il suo ultimo Galaxy Z Fold 5 da piegato raggiunge lo spessore di 13,4 mm.

Samsung tiene testa ai rivali: il Galaxy Z Fold 6 sarà più sottile!

Proprio allo scopo di tenere testa ai rivali e ai loro successi ottenuti nel settore, Samsung potrebbe essere già a lavoro sul suo Galaxy Z Fold 6. Il dispositivo potrebbe non accogliere grandissimi aggiornamenti ma, secondo alcune fonti, si distinguerà dal suo predecessore per lo spessore totale.

Si dice, infatti, che il Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà più sottile e che potrebbe distinguersi per la presenza di un nuovo sensore fotografico. Su quest’ultimo aspetto le voci sono ancora contraddittorie. Il noto leaker Ice Universe ritiene che il Samsung Galaxy Z Fold 6 continuerà a sfruttare il sensore da 50 MP presente sul Fold 5.

Ritenere più o meno certe le informazioni in rete è ancora parecchio complicato. Samsung ha a sua disposizione parecchio tempo prima di dover procedere con la produzione di massa dei suoi dispositivi che, come ben noto, non arriveranno prima dell’estate 2024.

Tante informazioni extra potrebbero quindi emergere nel corso dei prossimi mesi offrendo maggiori dettagli sui prossimi top di gamma Samsung. Scopriremo quali saranno gli aggiornamenti previsti sul pieghevole a conchiglia più apprezzato di sempre e quali saranno le vere e proprie novità del Galaxy Z Fold 6.