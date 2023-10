Il campo della telefonia mobile in Italia è sempre più ricco di grandi iniziative, anche in questa seconda metà di ottobre. Tra i diversi provider che hanno presentato delle occasioni low cost per gli utenti, vi è certamente Vodafone. Il gestore inglese in autunno vuole rilanciare la sfida ad Iliad.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

La migliore tariffa che Vodafone propone ai suoi abbonati è ancora una volta la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile potranno beneficiare di minuti senza limiti per effettuare chiamate verso numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i contatti della rubrica e ben 100 Giga per la connessione di rete anche con tecnologia 5G.

La convenienza di 100 Giga oltre che dalle soglie di consumo è dettata anche dal prezzo. Gli abbonati di Vodafone infatti dovranno pagare una quota mensile di attivazione pari a soli 9,99 euro con la presenza di una spesa una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Altro punto a favore della Special 100 Giga è dato da una garanzia certamente non trascurabile che Vodafone assicura a tutti i suoi clienti. Il provider, infatti, per la prima volta si impegna formalmente per garantire un costo bloccato della tariffa nel semestre successivo alla data di applicazione, scongiurando ogni pericolo di rimodulazione.

Per sottoscrivere la Special 100 Giga è necessario rivolgersi presso gli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.