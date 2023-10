Nonostante non sentiamo parlare da un po’ di tempo di Meizu, l’azienda tech ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Meizu 20 Classic, un device appartenente alla fascia alta del mercato e con a bordo addirittura 16 GB di memoria RAM. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Meizu annuncia ufficialmente il nuovo Meizu 20 Classic con 16 GB di RAM

Il produttore cinese Meizu è tornato alla carica. Come già detto in apertura, infatti, l’azienda ha da poco annunciato in veste ufficiale un nuovo smartphone top di gamma, ovvero il nuovo Meizu 20 Classic. Quest’ultimo presenta un design davvero molto curato e premium, con i bordi del frame laterale piatti e squadrati.

Sul fronte è presente un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.55 pollici e con una frequenza di aggiornamento esagerata di 144Hz. Le cornici attorno allo schermo sono ridotte all’osso e in alto al centro trova posto una selfie camera da 32 MP in un piccolo foro. Sul posteriore sono presenti tre sensori fotografici da 50, 16 e 5 MP e un flash LED circolare.

Le prestazioni sono ai massimi livelli grazie al potente soc Snapdragon 8 Gen 2. Come già detto, poi, lo smartphone può vantare la presenza di addirittura 16 GB di memoria RAM. Troviamo poi una batteria da 4700 mah con ricarica rapida da 67W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Meizu 20 Classic sarà disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Green, Iron Gray e Whitead un prezzo al cambio di circa 400 euro al cambio attuale. Questo smartphone non dovrebbe arrivare in Italia, ma vi terremo comunque aggiornati.