WindTre sta per rimodulare alcuni dei suoi contratti con i propri clienti. È la stessa azienda a dichiararlo sulla propria pagina “WindTre Informa”. Sono due le rimodulazioni in arrivo e coinvolgono entrambe la linea fissa.

La prima rimodulazione partirà dal 1 dicembre 2023 e comporterà un aumento mensile di 5,99 euro. La seconda invece avrà inizio a partire dal 1 gennaio 2024 e prevede un aumento di 2 euro al mese. In entrambi i casi, al momento, non si conoscono ancora i dettagli e quali saranno le offerte coinvolte dall’aumento. Si può ipotizzare che l’applicazione dei rincari potrebbe dipendere dalla data di attivazione delle promozioni o in base alla presenza di altre promozioni sottoscritte dai clienti.

Rimodulazioni a partire dal 1 dicembre

Per le offerte coinvolte da questa rimodulazione l’aumento mensile sarà, come detto, di 5,99 euro. In questo caso, per un determinato periodo di tempo è previsto uno sconto temporaneo, dunque i clienti coinvolti non subiranno subito l’aumento del prezzo.

Questo succederà poiché proprio a partire dalla stessa data le linee coinvolte nella modifica otterranno anche uno sconto in fattura, pari proprio a 5,99 euro al mese, lo stesso importo dell’aumento. WindTre informa che lo sconto sarà valido fino a quando non ci sarà il completamente del pagamento per l’acquisto rateizzato del modem, venduto insieme all’attivazione dell’offerta.

In seguito alla fine della rateizzazione per il suddetto modem, il canone mensile subirà l’aumento dovuto alla rimodulazione imposta.

Aumenti a partire dal 1 gennaio

Le rimodulazioni che partiranno il primo giorno del nuovo anno andranno a colpire le altre offerte per la rete fissa dell’operatore. L’aumento, pari a 2 euro mensili, non comporterà in questo caso un “ritardo”. Il rincaro partirà in automatico immediatamente dalla sua data di rilascio poiché non sono previsti sconti temporanei per queste linee.

Per entrambi i casi WindTre ha motivato le rimodulazioni con le nuove esigenze sopraggiunte per la modifica del posizionamento dell’offerta. Dunque, per permettere all’operatore di erogare i suoi servizi ai soliti livelli alti, qualitativamente parlando, erano necessari questi aumenti. Le esigenze di mercanto quindi hanno portato l’operatore a predisporre gli aumenti.

Tutti gli utenti coinvolti, a partire dal mese di ottobre riceveranno una comunicazione specifica ed ufficiale che li informa degli aumenti in arrivo per il proprio conto telefonico.