Vi è mai capitato di aver inviato una mail importante e di essere così in ansia dalla risposta da fissare la schermata nel computer per ore? Esiste un modo che potrebbe mettere fine alle vostre sofferenze, ovvero l’attivazione della conferma di lettura.

La procedura richiede diversi passaggi, soprattutto nel caso in cui non si stia usando un account Workspace. In quel caso Google offre agli utenti professionali una soluzione già presente in Gmail. Invece, per gli account standard esistono servizi offerti da terze parti applicabili sia sul computer che sullo smartphone.

Attivare la conferma di lettura mail su GMAIL

per attivare la conferma di lettura vi consigliamo utilizzare un’estensione di Google Chrome chiamata Mailtrack. Questa soluzione è molto popolare, gratuita e soprattutto abbastanza sicura. Dovete però tener conto che è comunque un servizio offerto da terze parti e che quindi potrebbe eventualmente infierire sulla vostra privacy e quella dei destinatari.

L’estensione offre tre piani:

Il primo è il piano Free che comprende un tracciamento illimitato, notifiche immediate in caso di ricezione, un servizio di avviso email e l’accesso ad un report giornaliero;

che comprende un tracciamento illimitato, notifiche immediate in caso di ricezione, un servizio di avviso email e l’accesso ad un report giornaliero; Il secondo è il piano Pro che costa solo 2,99 € al mese e consente anche di sapere se il destinatario ha cliccato sul link inserito nella mail, di visionare la cronologia del tracciamento e di poter contattare il supporto per le email;

che costa solo al mese e consente anche di sapere se il destinatario ha cliccato sul link inserito nella mail, di visionare la cronologia del tracciamento e di poter contattare il supporto per le email; L’ultimo è il piano Advanced il cui prezzo è 5,99 € ed è la soluzione più completa in quanto consente di verificare anche la lettura dei file allegati e di tracciare le campagne newsletter fino a 10.000 destinatari.

Utilizzare tale strumento è necessario recarsi sul sito web del servizio e poi cliccare sulla voce Install on Gmail e successivamente su Add to Chrome (posizionato a destra in alto). Il passo successivo è quello di dare conferma dell’aggiunta dell’estensione e infine, quando l’installazione sarà completa, dovrete collegare Mailtrack al vostro all’account di Google. Quando poi avrete inviato una mail per per entrare nel tracciamento dovrete cliccare sulle mail inviate e se al suo fianco saranno segnate due spunte, questo vorrà dire che sono state lette.

Se volete poi attivare mail track sullo smartphone dovrete andare sulla pagina del servizio tramite desktop e aggiungere il dispositivo. Il resto della procedura è praticamente uguale a quella per il computer.