WindTre, nessuno era veramente pronto a queste rimodulazioni

A partire dal 1° dicembre 2023, WindTre ha annunciato un aumento di 5,99 euro al mese per alcune delle sue offerte di rete fissa. Questa variazione è stata comunicata attraverso una sezione dedicata sul sito ufficiale dell’operatore, denominata “WindTre Informa”. Durante il mese di ottobre, i clienti interessati riceveranno una notifica dettagliata nel loro Conto Telefonico WindTre, che spiegherà l’incremento del costo mensile.

WindTre: le ultime rimodulazioni

L’aumento sarà di 5,99 euro al mese, o 4,91 euro più IVA per i clienti con partita IVA. Tuttavia, per un periodo limitato, lo stesso importo verrà scontato in fattura, annullando di fatto l’impatto dell’aumento. Questo sconto sarà applicabile fino al completamento del pagamento rateizzato del modem associato all’offerta. In altre parole, l’effettivo aumento del canone mensile si manifesterà solo una volta terminata la rateizzazione del modem.

WindTre ha giustificato questa rimodulazione come una necessità derivante da un cambio nel posizionamento dell’offerta e per mantenere i livelli di servizio in linea con le esigenze crescenti del mercato. Al momento, non è stato specificato quali offerte di rete fissa saranno soggette a questo aumento, e la sua applicazione potrebbe variare in base alla data di attivazione del servizio o a particolari promozioni in corso.

Per i clienti che non desiderano accettare questa modifica, esiste la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Decreto Legislativo 207/2021, ovvero il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche. Questa opzione è disponibile fino al 31 dicembre 2023 e può essere esercitata attraverso vari canali, tra cui lettera raccomandata, PEC, chiamata al servizio clienti, punti vendita WindTre o il web form sul sito dell’operatore.

Se un cliente decide di passare a un altro operatore mantenendo il proprio numero, dovrà inviare una comunicazione di recesso e fare una richiesta di trasferimento direttamente all’altro operatore entro il 31 dicembre 2023. Inoltre, se alla linea interessata dall’aumento è associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto, come un modem o un telefono, il cliente ha la possibilità di saldare le rate residue in un’unica soluzione, specificando questa scelta nella comunicazione di recesso.