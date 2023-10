Android Auto è un sistema di infotainment essenziale per moltissimi utenti nel mondo, rappresenta il perfetto assistente alla guida che permette di accedere a servizi smart e tecnologici, senza dover necessariamente ricorrere alla pressione del piccolo display della vettura, riuscendo così a mantenere l’attenzione e la concentrazione sulla guida vera e propria.

Da tempo però sono presenti alcuni bug più o meno importanti a catturare l’attenzione dei consumatori, i quali a tutti gli effetti si ritrovano a doversi scontrare con difficoltà nell’utilizzo del sistema, e spinge Google a ricorrere ad aggiornamenti tempestivi per chiudere le varie falle nello stesso. Proprio in questi giorni è emersa una nuova problematica riguardante l’utilizzo di Google Maps alla guida.

Android Auto, un bug importante per Google Maps

Stando alle segnalazioni pervenute da molteplici utenti, coloro che hanno uno smartphone con Android 14 si sono ritrovati ad avere l’impossibilità di utilizzare Google Maps con la guida audio, ovvero di ascoltare le indicazioni audio mentre si sta sfruttando la navigazione diretta dal dispositivo (il tutto ovviamente nel caso in cui sia stata attivata correttamente).

Il problema risulta essere esteso, almeno in parte, anche ad altre applicazioni, infatti con Spotify la musica spesso viene interrotta, e non inizia proprio. Il tutto sembra essere iniziato in seguito all’aggiornamento ad Android 14, forse un segnale che esista una sorta di incompatibilità che Google necessariamente deve risolvere in tempi relativamente brevi. Si attende una risposta diretta da parte dell’azienda.