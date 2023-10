Tim è l’operatore telefonico italiano che può essere considerato, insieme a Vodafone, il leader assoluto nel settore delle telecomunicazioni.

Il gestore infatti, oltre a godere di un’ottima copertura di rete, di circa il 99% del territorio italiano, a differenza di molti altri operatori attuali, ha delle infrastrutture proprie.

Quest’ ultime gli consentono appunto di offrire servizi di qualità ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Tuttavia, Tim non si ferma certo alle promozioni per la telefonia mobile e fissa. Al contrario, l’operatore mette a disposizione, per tutti i suoi clienti, promozioni che includono anche altre tecnologie, come la PlayStation 5.

Tim: Nuovi bundle Playstation 5

Per tutti coloro che non sono riusciti ad acquistare la nuova PlayStation 5, Tim corre in vostro soccorso e vi offre incredibili opportunità, sia per i clienti di rete fissa sia per i clienti di rete mobile.

Infatti, a partire da 16 Ottobre 2023, salvo eventuali modifiche, Tim offre la possibilità di scegliere tra due eccezionali pacchetti.

Il primo comprende:

– Console Play Station 5 (nella variante con lettore Ultra HD Blu Ray integrato);

– Controller Wireless DualSense;

– Voucher per il gioco Marvel’s Spider-Man 2 (completo), da scaricare tramite PlayStation Store.

Il tutto disponibile a soli 21 euro al mese per 30 mesi .

– Controller Wireless DualSense;

– Voucher per il gioco completo EA Sports FC 24;

– Voucher digitale per EA Sports FC 24 Ultimate Team, comprensivo di 1 pacchetto per i giocatori oro rari e 3 icone giocatore prestito.

Il tutto disponibile a soli 4 euro al mese per 30 mesi.

Termini e condizioni

Il preordine di uno dei due pacchetti è già disponibile a partire dal 16 Ottobre 2023. tuttavia per l’acquisto effettivo bisognerà attendere il 20 Ottobre 2023.

Per poter usufruire di questa incredibile occasione basterà recarsi presso un negozio fisico di Tim o direttamente altrimenti online, nella massima comodità.

Nel primo caso avrete la possibilità di ottenere fin da subito ed in tempo reale il pacchetto scelto, nel secondo caso, il tutto vi verrà spedito direttamente presso il vostro domicilio.

Per il pagamento potete scegliere il metodo che più preferite, a tasso zero e senza versare alcun anticipo.

Insomma un vero e proprio affare!