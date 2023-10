Aumenti Fastweb, Novembre non riserva delle buone notizie agli utenti

Fastweb, uno dei principali provider di servizi Internet e telefonia mobile in Italia, ha annunciato una serie di modifiche tariffarie che entreranno in vigore a partire dal primo giorno di novembre. Questi cambiamenti riguardano una vasta gamma di piani tariffari, con aumenti che variano da un minimo di 0,05 euro a un massimo di 5 euro al mese. Secondo un comunicato ufficiale dell’azienda, l’obiettivo di questi rincari è mantenere un alto standard di servizio, incorporando tecnologie all’avanguardia e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Aumenti Fastweb: i prezzi del nuovo mese

I piani tariffari interessati dagli aumenti includono diverse versioni di Fastweb Mobile e Fastweb NeXXt Mobile, così come altri piani specifici come Mobile 250, Mobile 500, e Mobile Freedom, tra gli altri. Ogni piano ha un range di aumento mensile che varia in base al servizio specifico. Ad esempio, i piani Fastweb Mobile Ver2 e Ver3 vedranno un aumento che potrebbe andare da 0,05 a 5 euro, mentre i piani Fastweb NeXXt Mobile Unlimited e Mobile Freedom Special potrebbero vedere un aumento da 2 a 5 euro.

La pratica di adeguamento tariffario unilaterale è comune nel settore delle telecomunicazioni, ma ci sono alcune linee guida che le compagnie devono seguire. Per esempio, qualsiasi modifica contrattuale deve essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni e deve essere giustificata da ragioni oggettive, che non possono essere troppo vaghe o generiche.

Per i consumatori che desiderano evitare questi aumenti, esistono diverse opzioni. Una di queste è esercitare il diritto di recesso, che permette di disdire il contratto senza costi aggiuntivi o penali. Fastweb offre diversi canali attraverso i quali i clienti possono inviare una richiesta di recesso, tra cui la comunicazione scritta via posta o PEC, il servizio clienti telefonico, la chat di supporto su WhatsApp, l’area clienti MyFastweb, e anche i negozi fisici Fastweb.

Il termine ultimo per esercitare il diritto di recesso è fissato al 15 gennaio 2024. Per ulteriori dettagli, i clienti possono accedere alla loro area clienti Fastweb o contattare l’assistenza clienti attraverso vari canali, inclusi il numero gratuito 192 193 e WhatsApp al numero 375 64 97 700.