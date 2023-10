La GIGA 150 di Iliad distrugge CoopVoce e Vodafone

Non sarà facile neanche questa volta mettere i bastoni tra le ruote ad un colosso come Iliad. Questo gestore che è arrivato dalla Francia con tanti buoni propositi poi rispettati in pieno, sta facendo vedere grandi cose vita natural durante.

Fin dal 2018 infatti l’azienda è stata in grado di tenere alta l’asticella, lasciando poco spazio alla concorrenza che contro queste promo potrebbe fare veramente poco.

Iliad, la nuova offerta da 150 giga che dura per sempre e regala il 5G a tutti

Partendo innanzitutto da quelli che sono i contenuti interni, bisogna fare un plauso ad Iliad: non sono mai cambiati. L’offerta infatti dispone sempre di minuti senza limiti verso ogni tipo di numerazione fissa o mobile in Italia e nell’Unione europea. La Giga 150 in più consente anche di inviare senza limiti messaggi verso chiunque. Il vero pezzo forte però sta nella connessione ad Internet, con 150 giga disponibili in rete 5G. Iliad infatti consente a tutti di avere lo standard di rete senza pagare pagare un solo centesimo in più. Il prezzo mensile sarà sempre lo stesso, ancora una volta e per sempre: solo 9,99 €.

Ricordiamo però che per avere a disposizione il 5G, bisogna non solo possedere uno smartphone che vanti tale possibilità, ma anche risiedere in una zona che possiede queste infrastrutture. Non ci si potrà lamentare della mancanza di 5G qualora si dovesse stazionare stabilmente all’interno di una zona che non possiede antenne per quel tipo di standard.