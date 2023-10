Il colosso di Cupertino Apple nel mese di settembre scorso ha presentato i nuovi modelli di iPhone, ovvero tutta la gamma di iPhone 15.

Da poco ha anche presentato al mondo intero la nuova Apple Pencil, che va ad ampliare la gamma di cui continueranno a far parte sia il modello di prima generazione, dotata di connettore Lightning. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple presenta la nuova Apple Pencil

La nuova Apple Pencil sarà disponibile a partire dagli inizi del mese di novembre 2023 al costo di 95 euro. Il prodotto presentato non è quello di cui hanno parlato i rumors fino ad oggi, rappresenta però il modello più conveniente della gamma, quelli precedenti infatti avevano un prezzo molto più alto. Possiamo quindi affermare che è l’ideale per le attività di tutti i giorni.

Grazie alla ricarica e all’abbinamento via USB-C, è perfetta per chi usa iPad di 10ª generazione oltre a essere compatibile anche con tutti i modelli con porta USB-C, compresi iPad Pro, iPad Air e iPad mini. Il Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, Bob Borchers ha commentato: “Apple Pencil ha rivoluzionato il modo di prendere appunti, disegnare e realizzare illustrazioni, aprendo la strada a infinite possibilità di creare e lavorare. In combinazione con la versatilità di iPad, la nuova Apple Pencil rappresenta un’ulteriore ottima opzione per sperimentare in digitale la magia di scrivere a mano, aggiungere annotazioni, modificare documenti e altro“.

La nuova Apple Pencil, rispetto ai modelli precedenti, ha perso la sensibilità alla pressione ma mantiene quella all’inclinazione oltre ad avere una latenza impercettibile e un’elevata precisione. Nonostante questo si dimostra comunque un ottimo prodotto da abbinare ai dispositivi Apple compatibili.