Da qualche giorno Very Mobile ha avviato un programma gratuito giga green. I clienti possono riscattare attraverso di esso uno sconto a sorpresa. Per avvisare tutti gli utenti di questa possibilità all’operatore ha inviato degli SMS contenenti le informazioni necessarie per usufruire dello sconto.

Già a luglio era presente una promozione che permetteva di accedere a tre mesi gratuiti della piattaforma streaming Napster, dando ai clienti la possibilità di ascoltare tutta la propria musica preferita. Al momento l’operatore virtuale troppo buona nuovamente un’offerta riscattabile tramite l’applicazione. Il procedimento è molto semplice: basta recarsi nella sezione apposita dedicata al programma GIGA GREEN.

Il programma Giga Green di Very Mobile

L’iniziativa è volta alla sostenibilità ambientale e consente di utilizzare i propri giga per supportare alcuni progetti per la protezione ambientle in Italia. Al contempo, chiunque si iscriva al programma potrà approfittare dei vantaggi e degli sconti da riscattare presso i partner aderenti. Ogni giga che verrà consumato si trasformerà automaticamente in 1 GIGA GREEN e il punteggio dei “punti” totali accumulati potrà essere consultato nella sezione inerente all’iniziativa presente sul sito ufficiale o sull’applicazione Very Mobile.

Agli utenti, inoltre, sono dati degli obiettivi da raggiungere in modo tale che vengao spinti ancora di più nell’impegnarsi per dare concretamente il proprio contributo per la riqualificazione ambientale del Paese. Si potranno aiutare così le associazioni ad effettuare cose come la pulizia delle spiagge e dei fondali o anche a riforestare le aree colpite da alcune calamità. Ovviamente ci saranno anche sconti, coupon e bonus per ogni utente che potranno essere sfruttati acquistando prodotti presso gli store online delle altre società che sono però ugualmente attente all’ambiente.

Ad accedere al programma sono i già clienti dell’operatore. Tuttavia, con questa piccola spinta in più, si può scegliere una delle tante tariffe proposte dal gestore e poi iscriversi al GIGA GREEN. In questo caso, segnaliamo una promozione imperdibile proposta ad un prezzo scontato fino al 23 ottobre. Si tratta dell’offerta proposta al prezzo conveniente di 5,99 € al mese. Essa include vantaggi come chiamate senza limiti, messaggi illimitati e 120 GB di navigazione. Ovviamente, nel caso questa non dovesse soddisfare le proprie esigenze, si potranno visualizzare tutte le offerte disponibili sul sito web.