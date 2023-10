Truffa ASSURDA ai danni di una nota banca ITALIANA, utenti derubati

C'è una nuova truffa che sta avendo luogo in questi giorni in Italia, a nome di un famoso sito streaming, state molto attenti.

Sono ormai talmente tante le truffe che girano per il web che tenere traccia di tutti i messaggi ingannevoli sta diventando impossibile. Un gran numero di utenti purtroppo ogni giorno si trova ad essere raggiunto da e-mail difficili da decifrare, le quali rappresentano perennemente una truffa pronta a colpire. L’obiettivo di queste ultime è quello di riuscire ad ottenere le credenziali d’accesso ai conti bancari così da svuotarli rapidamente.

Proprio per questo bisogna effettuare alcuni controlli prima di procedere facendo stupidaggini. In primo luogo quando arriva un’e-mail bisogna sincerarsi su chi sia il mittente, cliccando sul nome per far venire fuori proprio l’indirizzo di posta elettronica. Nel caso del messaggio che potete trovare incollato proprio nel prossimo paragrafo, sebbene si parla della celebre piattaforma streaming Disney+, l’indirizzo e-mail non proviene assolutamente da lì. Insieme agli utenti dunque c’è un’altra parte lesa ed è proprio Disney+.

Fate quindi molta attenzione e non cascateci, siccome il messaggio sembra essere reale al 100%.

La nuova truffa gira sul web, gli utenti credono di dover aggiornare il metodo di pagamento di Disney+

“Ciao!

Stiamo riscontrando problemi nel processare il tuo pagamento. Per evitare di perdere l’accesso a Disney+, ti preghiamo di aggiornare le tue informazioni di pagamento al più presto.

Se il problema persiste, verifica se il tuo metodo di pagamento supporta transazioni di e-commerce.

Iscriviti

Se ritieni di aver ricevuto questo messaggio per errore, ti invitiamo a visitare la sezione Aiuto per scoprire come eliminare questo account. Saremo felici di assisterti se ne hai bisogno.”