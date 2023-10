Gli smartphone di ultima generazione hanno in dotazione delle fotocamere particolarmente avanzate e così potenti da scattare fotografie davvero sorprendenti. Il nostro cellulare diviene un contenitore di immagini, di video e di documenti, trasportabile ovunque si vada. Le nostre gallerie sono sature di selfie e di foto di gatti (o altri animali).

Ci sono volte in cui, però, vorremmo ottenere un risultato più professionale ma ci ritroviamo in perfetta solitudine. Dovremmo chiedere a qualche sconosciuto? Meglio di no, basterà, invece, l’ausilio della seguente app. Vediamo esattamente di che si tratta.

Ottenere la foto perfetta

Auto scattarsi una foto spesso non dà i risultati sperati. Ottenere la giusta angolatura ed esposizione piuttosto difficile. La nostra memoria viene intasata di immagini scattate a raffica con lo scopo di ottenerne una almeno decente. Se invece non ci si vuole accontentare basterà scaricare sul cellulare l’applicazione che si chiama CLOS, disponibile sia per iOS che per Android.

Il suo funzionamento è davvero semplice. Dopo averla scaricata basterà aprirla e posizionare il dispositivo nel punto in cui vogliamo essere immortalati. Fatto ciò, si dovrà cliccare il tasto posizionato in basso a destra denominato ATTIVA AICAM dando inizio alla vera magia. Potremmo assumere pose differenti e l’applicazione sarà in grado di rilevarle grazie al movimento. Insomma, invece di tartassare i nostri amici potremo fingere di essere partecipanti ad America’s next top model in autonomia. L’app funziona completamente in automatico e conserverà le foto scattate nella galleria. Questa soluzione può dimostrarsi molto utile per coloro che sono abituati a viaggiare in solitudine o nei momenti in cui non c’è nessuno che ci possa aiutare. Cosa ne pensate? La proverete? Fatecelo sapere!