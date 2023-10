Il noto produttore cinese tech OnePlus è già al lavoro per la realizzazione del suo prossimo smartphone di fascia alta. Ci riferiamo al prossimo OnePlus 12 ed in rete sono già emerse le prime indiscrezioni. Secondo un leaker piuttosto noto, in particolare, sembra che questo smartphone potrà vantare la presenza di un display davvero molto luminoso, anche più dei nuovi top di gamma della serie iPhone 15.

OnePlus 12, secondo i rumors avrà un display davvero super luminoso

Sono già iniziati i preparativi per la realizzazione del prossimo top di gamma di OnePlus, ovvero il nuovo OnePlus 12. Come già detto in apertura, nel corso delle ultime ore sono emersi in rete i primi dettagli che lo riguardano. Nello specifico, a rivelare queste prime indiscrezioni è stata un leaker piuttosto noto nel web, ovvero Digital Chat Station.

Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, il nuovo top di gamma di OnePlus avrà un display davvero eccezionale. Quest’ultimo dovrebbe infatti poter contare su una luminosità di picco davvero esagerata di addirittura 2600 nits. Una luminosità di picco che, come già detto, supererà anche quella degli attuali iPhone 15.

Il leaker ha inoltre rivelato che il display in questione avrà una diagonale da 6.82 pollici, quindi sarà leggermente più ampio di quello della precedente generazione. La risoluzione sarà pari a 1440 x 3168 pixel, mentre il form factor sarà pari a 19.8:9. Questo pannello, ricordiamo, sarà realizzato questa volta da BOE e potrà sempre vantare la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e della tecnologia LTPO.

Secondo il leaker il nuovo smartphone vanterà inoltre presenza di un enorme quantitativo di memoria con addirittura 24 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno.