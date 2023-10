Se si chiedesse a qualcuno come passa il proprio tempo libero probabilmente gli direbbe che guarda molti video su TikTok. Forse anche la vostra risposta sarebbe la stessa, ma tranquilli non siete gli unici. Questa piattaforma è divenuta altamente utilizzata e fonte di informazioni, non sempre sane o veritiere.

L’azienda ha annunciato diverse modifiche e aggiunte al social network che cambieranno enormemente l’esperienza dell’utente. Si è parlato dell’introduzione dell’intelligenza artificiale e della possibilità di inserire un pagamento per l’utilizzo dell’applicazione.

L’abbonamento Ad-free su TikTok

In questo momento è in corso un test per inserire delle opzioni di abbonamenti a pagamento su TikTok. Diverse fonti del settore hanno riportato tale notizia, spiegando che la società sta proponendo questa alternativa negli Stati Uniti ad alcuni utenti selezionati. La cosa peggiore? Probabilmente il fatto che non si stia parlando di aggiunte dei servizi, ma dell’utilizzo standard. L’abbonamento non porterà benefici a quanto sembra.

Il costo proposto agli utenti è di 4,99$ al mese e l’unica differenza sarebbe quella di non visualizzare le pubblicità che verrebbero rimosse nel caso si sottoscrivesse il piano “premium”. Questa introduzione non influenzerà assolutamente le campagne di marketing delle aziende e degli influencer, ma soltanto le sponsorizzazioni effettuate direttamente sul social.

Da alcune immagini diffuse online si vede come sulla piattaforma vi sarà il piano gratis e quello a pagamento chiamato Ad-free. Per ora queste sono solo speculazioni, quindi queste informazioni devono essere considerate ancora non definitive. Non si sa se il testo verrà esteso al resto del mondo e se l’opzione a pagamento arriverà fino a noi, anche se probabilmente sarà così. Attendiamo l’arrivo di notizie dalle fonti ufficiali.