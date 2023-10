Al momento, come annunciato da Meta, la nuova interfaccia è disponibile esclusivamente per tutti gli utenti che partecipano alla fase beta dell’app di messaggistica istantanea. Inoltre, solo un numero limitato di beta tester ha la possibilità di accedervi. Le cose però stanno per cambiare. Molto probabilmente, già a partire dalle prossime settimane, la nuova funzione verrà estesa ad un numero molto più ampio di utenti. Vediamo insieme quali sono i cambiamenti che ci attendono.

Nuova interfaccia per WhatsApp su Android

Secondo le prime indiscrezioni la nuova interfaccia ha subito un profondo processo di rimodernamento. La prima cosa che salta all’occhio è la presenza di nuove icone. Queste permetteranno agli utenti di accedere in modo più semplice ed immediato ad una vasta gamma di funzioni. Inoltre, anche il colore di base dell’app sta per cambiare. Il cambiamento riguarderà ovviamente sia la versione chiara che quella scura.

Per il momento la società è in attesa dei primi feedback dagli utenti beta che stanno sperimentando la nuova esperienza con l’interfaccia. È molto probabile che dopo aver ricevuto i primi pareri a riguardo Meta interverrà con una serie di nuovi aggiornamenti. L’interfaccia infatti è ancora in costruzione e non è detto che non ci saranno ulteriori cambiamenti per assecondare i gusti del pubblico o migliorare dettagli che non sono del tutto performanti.

Lo scopo di Meta, per la sua app di messaggistica istantanea, è chiaro e semplice. L’idea è quella di creare per tutti gli utenti un’esperienza di chatting che sia sempre più accattivante ed interattiva. Come ben sappiamo WhatsApp ci tiene ad essere sempre al meglio e non perde occasione per donare nuove funzionalità a tutti gli utenti che si affidano al servizio di messaggistica.

E non è ancora finita qui, nel frattempo WhatsApp sta iniziando una serie di testa sulla sua nuova app per iPad che però al momento è ancora in forse e non sappiamo ancora però se e quando verrà effettivamente rilasciata.

Dunque, i cambiamenti sono appena arrivati eppure sono già in programma nuovi aggiornamenti che cambieranno ancora una volta le nostre prospettive di connessione con la nota app.

Tornando a parlare dell’interfaccia, purtroppo ancora non si hanno troppe notizie. Gli utenti della versione beta stanno iniziando adesso a provare il nuovo aggiornamento e probabilmente dovremmo aspettare un po’ prima che in rete vengano diffusi i primi riscontri a riguardo. Come già detto inoltre, per ora l’interfaccia è un’esclusiva per Android, ma aspettiamo presto che Meta espanda le modifiche anche agli altri sistemi operativi.

Nel frattempo, in attesa di ulteriori informazioni, fateci sapere cosa ne pensate di questi cambiamenti.