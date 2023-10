L’operatore Spusu propone servizi impeccabili ai suoi utenti. Oltre a tariffe telefoniche molto economiche, questo mese offre la possibilità agli utenti di aumentare i propri bundle fino a 140 GB. La promozione è una delle migliori presenti sul mercato per rapporto qualità-prezzo ed è accessibile ai già clienti e a coloro che vogliono effettuare il passaggio.

La Riserva Dati è una funzione utilissima e soprattutto introvabile. Oltre al gestore virtuale, non ci sono altri operatori che propongono ai propri utenti questo servizio pazzesco. Nel caso in cui, quindi, consumiate i vostri dati di navigazione molto velocemente non potrete assolutamente perdere questa offerta.

Spusu Riserva Dati

Tutte le promo di Spusu, che fanno appoggio sulla rete dell’operatore WINDTRE, posseggono la Riserva Dati. L’incremento può essere al massimo di 140 giga scegliendo tra due tariffe: Spusu Oltreconfine e Spusu 70.

La seconda una delle offerte più sottoscritte del gestore ed offre ai clienti 70 giga per navigare online alla velocità 4G+. Inoltre in essa sono inclusi 2000 minuti per effettuare chiamate extra lunghe verso tutti i numeri mobili e fissi presenti sul territorio italiano. Infine, vi saranno donati anche 500 SMS che, nonostante i messaggi siano inviati per lo più tramite l’applicazione di Whatsapp, voi possono presentarsi molto utili in situazioni di emergenza. Il costo di questa prima tariffa è di soltanto 5,98€ al mese senza alcun vincolo e con un prezzo fisso garantito per sempre. L’offerta è sottoscrivibile online e durante la fase dell’acquisto potrete scegliere tra una SIM fisica ed una eSIM, nel caso in cui il vostro dispositivo lo consenta.

Attenzione, avrete tempo soltanto fino al 31 ottobre 2023, a meno che l’operatore non scelga di prorogare la promozione. Non ci sono vincoli contrattuali, quindi nel caso in cui siate insoddisfatti dei servizi potrete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Inoltre, per qualsiasi esigenza, potrete contattare il servizio clienti Spusu voi inviando un semplice messaggio su Whatsapp.