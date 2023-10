Il canone Rai può non essere legalmente pagato dagli utenti che dovessero rispettare un determinato requisito, questa è in sintesi la tanto attesa notizia che ha aperto gli occhi e le speranze di milioni di consumatori sul nostro territorio, da anni vessati da tasse sempre più pesanti e stringenti.

La suddetta è indubbiamente una delle più discusse negli ultimi anni, per il semplice fatto che al giorno d’oggi gli utenti ritengono insensato dover pagare una tassa per il possesso del televisore, quando in realtà i canali Rai non vengono praticamente mai guardati. Proprio per questo motivo negli anni il canone Rai è stato fortemente evaso dal pubblico, ed ha portato il Governo ha decidere di integrarlo obbligatoriamente nelle bollette dell’energia elettrica (il pagamento è rateizzato in 10 rate da 9 euro).

Canone Rai completamente abolito, ecco cosa si cela dietro la notizia

Di base il canone Rai non verrà mai completamente abolito dallo Stato, per il semplice fatto che il gettito fiscale generato è troppo grande per potervici rinunciare, in quanto in caso contrario lo stesso ammontare dovrebbe venire recuperato da altre parti, e di conseguenza con altre tasse.

Esiste però una condizione che vi permetterà di non pagare l’imposta, infatti abbiamo parlato di possesso di televisore, nel caso in cui all’interno della vostra abitazione questi non fosse presente, potrete senza problemi richiedere l’esenzione presentando una autodichiarazione all’agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2024 (o di qualsiasi anno in cui vi trovereste in tale condizione).