Una delle applicazioni scaricabili presenti su quasi tutti gli smartphone è sicuramente Whatsapp. Appena fu lanciata nel 2009, ha subito riscontrato feedback positivi da parte degli utenti ottenendo un gran successo che la portata ad essere ciò che è oggi.

Prima che facesse il suo debutto la comunicazione si basava per lo più sugli SMS o altre piattaforme come MSN. Tuttavia, per quanto riguarda i primi, vi erano dei limiti che erano imposti dei costi e dal numero di caratteri, il che rendeva la comunicazione per forza di cose è molto breve. L’arrivo dell’app ha poi rivoluzionato completamente il modo di chattare in tutto il globo. Grazie alle sue innumerevoli funzioni che vanno dal messaggio classico a quello vocale o anche ai videomessaggi brevi introdotti da pochi giorni, whatsapp è divenuta la scelta primaria di qualsiasi utente per inviare informazioni ho messaggi di qualsiasi tipo sia per questioni private, che lavorative. Gli sviluppatori hanno cercato sempre di provvedere nel costruire un sistema di privacy efficace, introducendo spesso nuovi aggiornamenti. Ciononostante, esiste un trucchetto per bypassarla che permette di individuare la posizione precisa dell’utente.

Il trucco di geolocalizzazione di Whatsapp

Sono differenti i servizi che mettono a disposizione questa funzione. Uno dei più utilizzati è sicuramente IPLogger. Esso è un sistema molto semplice da utilizzare che non richiede particolari conoscenze informatiche. Il suo funzionamento si basa sul localizzare l’indirizzo IP di coloro che vogliamo spiare. Tramite questo metodo viene generato un link che però deve essere inviato all’altra persona. Avrà successo solo se quest’ultima lo cliccherà. Se dovesse farlo, potremmo accedere alla sua posizione senza che se ne accorga.

Un’alternativa è invece attuabile sulla versione browser di Whatsapp. Ovviamente la prima cosa che si deve fare e accedere all’app sul PC. Fatto ciò, si dovranno cliccare CTRL + ALT + CANC. Con la sequenza verrà aperto il task manager. Dopodiché, bisogna cliccare su Win+R e scrivere nel campo che verrà aperto “cdm”. Dopo aver premuto invio, nella barra si dovrà digitare etstat-an. Finiti questi passaggi, verrà mostrato l’indirizzo IP dell’utente di interesse. Capire quale sia poi la sua posizione basterà inserire l’IP in un qualsiasi sistema di localizzazione. Se temete che queste procedure potessero essere applicate nei vostri confronti sappiate che esistono anche dei trucchi per proteggervi dall’essere spiati.