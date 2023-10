Nell’era dell’ascesa inarrestabile dei veicoli elettrici (EV) e dei veicoli ibridi plug-in (PHEV), il mercato sta assistendo a una domanda senza precedenti per sistemi di ricarica agili ed efficienti. Rispondendo a questa esigenza crescente, Daolar ha lanciato un prodotto all’avanguardia: la stazione di ricarica portatile per EV WIFI Control 40A / 48A.

Questo dispositivo di ricarica si distingue per una vasta gamma di funzionalità, rendendolo una scelta irresistibile per i proprietari di EV alla ricerca di una soluzione di ricarica affidabile e facile da utilizzare.

Nella nostra recensione, esaminiamo in profondità i vari aspetti di questo caricabatterie, esplorando le sue funzionalità uniche, la compatibilità con diversi modelli di EV, le caratteristiche di sicurezza e le prestazioni complessive.

Specifiche Tecniche

Corrente di carica: 8A/10A/13A/16A regolabile

Intervallo di tensione: 400VAC + 20%, 50/60Hz a 3 fasi

Massima potenza: 11KW

Connessione WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4GHz

Corrente di protezione dalle perdite: RCD DC 6mA

Tipo di connettore: Spina rossa CEE

Connettore per veicoli elettrici: IEC 62196-2 di tipo 2

Lunghezza del cavo: 5m

Valutazione IP: IP65

Temperatura di esercizio: -25℃ – 50℃

Materiale dell’involucro: Plastica per PC (UL94-0 ritardante di fiamma)

Dimensione del cavo: 5 X 2.5m

Garanzia: 2 anni

Durata: > 10000 cicli di ricarica

Unboxing

All’apertura della scatola, la prima cosa che colpisce è l’organizzazione meticolosa dei componenti. Ogni elemento è accuratamente imballato per garantire la massima protezione durante il trasporto.

Contenuto della Confezione

Caricabatterie Daolar: Il pezzo forte della confezione, avvolto in una pellicola protettiva per evitare graffi o danni. Cavo di Alimentazione Type-2: Un cavo robusto di 5 metri che permette una connessione sicura e affidabile alla rete elettrica. Supporto per il Controller e Portacavo: Elementi utili per montare il caricabatterie a parete e organizzare il cavo in modo ordinato. Molto comodo per usarlo tipo “wallbox”. Borsa di Trasporto: Una borsa pratica per trasportare il caricabatterie e gli accessori correlati. Cavo Adattatore Trifase 400V a Monofase: Un adattatore utile per la ricarica in situazioni diverse, come in ufficio o durante i viaggi. Manuale Utente: Un manuale dettagliato con istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione del dispositivo. Certificati di Garanzia e Sicurezza: Documenti che attestano la conformità del prodotto agli standard CE e RoHS, oltre ai dettagli sulla garanzia di 2 anni offerta da Daolar.

Prestazioni e funzionalità

Uno dei punti di forza di questo caricabatterie è la sua capacità di ricarica rapida. Con una potenza massima di 11KW, è tre volte più veloce del tradizionale caricabatterie a 1 fase da 16A. Questo significa che è possibile caricare completamente un veicolo elettrico in sole 4-5 ore, senza compromettere la longevità della batteria. Il dispositivo è dotato di connettività WiFi 802.11b/g/n a 2,4GHz, permettendo un controllo remoto completo attraverso il proprio smartphone.

Gli utenti possono regolare la corrente, impostare il tempo di ricarica, programmare la ricarica e persino consultare i record di ricarica passati. Purtroppo il Wi-Fi funziona solamente in modalità diretta e digitando l’IP del caricatore. Se ci spostiamo dal raggio di azione non sarà più possibile controllarlo.

Il caricabatterie è dotato di uno schermo OLED che offre un display chiaro e dettagliato delle informazioni di ricarica, come corrente, tensione, potenza e temperatura. Le luci a LED cambiano colore per indicare lo stato di ricarica e eventuali malfunzionamenti. Se la luce dovesse diventare rossa il caricabatterie o la rete potrebbero avere un guasto.

Durante i nostri test il Daolar ha dimostrato di poter funzionare anche senza la “messa a terra”, infatti, lo stesso funziona addirittura sfruttando una power station come quelle Bluetti, Ecoflow e Jackery.

Il caricabatterie offre la possibilità di regolare la corrente di ricarica in quattro diverse impostazioni: 8A, 10A, 13A e 16A. Questa flessibilità consente di adattare la velocità di ricarica in base alle esigenze specifiche del veicolo e alla disponibilità di potenza elettrica. La regolazione è molto utile anche nel caso in cui vogliamo assorbire meno corrente dalla rete elettrica in modo da non gravare sull’impianto domestico.

Con certificazioni CE e RoHS, il dispositivo è conforme agli standard nazionali e internazionali di sicurezza. È dotato di otto meccanismi di protezione, tra cui protezione da sovracorrente, sovratensione, sottotensione e surriscaldamento. In caso di anomalie, l’alimentazione viene automaticamente interrotta per prevenire incidenti.

Il nostro test

Abbiamo avuto l’opportunità di testare il caricabatterie Daolar WIFI 11KW EV a 3 fasi da 16A di tipo 2 su due veicoli elettrici diversi: una Cupra Formentor Plug-In e una Renault Zoe da 52Kw. Il test è stato condotto sia in modalità monofase che trifase per fornire un quadro completo delle prestazioni del caricabatterie.

Calcoli dei Tempi di Ricarica

Cupra Formentor Plug-In: La batteria ha una capacità di circa 13 kWh. In modalità monofase a piena potenza (16A): ricarica completa in 3 , 5 ore

In modalità trifase a piena potenza (11KW): sempre 3 , 5 ore poiché essendo una plug-in la sua ricarica è limitata Renault Zoe da 52Kw: La batteria ha una capacità di 52 kWh. In modalità monofase a piena potenza (16A): ricarica completa in 14 , 1 ore

In modalità trifase a piena potenza (11KW): ricarica completa in 4,7 ore

Risultati del Test

Il caricabatterie Daolar ha funzionato perfettamente su entrambi i veicoli, senza alcun tipo di problema. La flessibilità nel poter scegliere tra diverse impostazioni di corrente (8A, 10A, 13A, 16A) si è rivelata estremamente utile per adattare la velocità di ricarica in base alle esigenze specifiche del veicolo e alla disponibilità di potenza elettrica.

La funzione di temporizzazione di 10 ore ha permesso di evitare i periodi di picco di consumo elettrico, ottimizzando ulteriormente l’efficienza della ricarica. La possibilità di monitorare e controllare lo stato di ricarica attraverso l’app per smartphone ha aggiunto un ulteriore livello di comodità all’esperienza di utilizzo.

Prezzo e acquisto

Al momento è possibile acquistarlo solamente sul sito ufficiale al prezzo di 349 €.