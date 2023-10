Risparmiare sul pagamento del bollo auto è a conti fatti un sogno ad occhi aperti, gli utenti di tutto il mondo vorrebbero non dover versare nemmeno un centesimo per il mantenimento della propria vettura, o mezzo in generale. Sfortunatamente la realtà è ben lontana, a meno che non si segua una indicazione specifica.

Nell’ultimo periodo gli stati d’Europa, e non solo, hanno avviato la politica di rinnovamento del parco vetture su strada, cercando in tutti i modi di ridurre il numero di auto termiche, per diminuire al massimo l’emissione di CO2. Da qui nasce l’idea di favorire al massimo l’elettrico, mediante il lancio di incentivi che possano spingere l’utente finale al suo acquisto.

Bollo auto, ecco come fare per non pagare la tassa

Gli utenti che acquisteranno un elettrico al giorno d’oggi potranno approfittare di incredibili incentivi per la rottamazione di un veicolo termico, ma allo stesso tempo si trovano a poter ricevere uno sconto importante sul pagamento del bollo auto. Più precisamente le Regioni prevedono un periodo temporale di esenzione, che può oscillare tra 3 e 5 anni (solo in Piemonte e Lombardia riguarda tutta la vita della vettura), nel corso del quale non verrà richiesto il pagamento della tassa.

Tale esenzione non è legata all’utente quanto al mezzo, ciò sta a significare che se si dovesse decidere di venderlo, si dovrebbe ricominciare tutto daccapo.