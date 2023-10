Non è un segreto che gli smartphone di ultima generazione sono sempre più costosi. Il primo dispositivo ad avere un prezzo elevato sopra la media è stato l’iPhone X con il nuovo design a tutto schermo e con il notch che ha accompagnato gli smartphone Apple fino lo scorso anno. Il dispositivo iPhone è stato il primo ad aprire la strada, seguito da Galaxy Note9 di Samsung, modello flagship da più di 1000 euro nel 2018. A partire dai materiali pregiati utilizzati, come acciaio, titanio, vetro e ceramica, passando per schermi ultra luminosi, fotocamere prestanti e sistemi di ricarica rapidissima sono solo alcuni dei motivi dietro un acquisto dal valore così elevato.

È vero che non serve necessariamente uno smartphone particolarmente costoso, ma in alcuni casi vale la pena affrontare un acquisto simile. Vediamo insieme quali sono gli elementi che possono convincerci a spendere una cifra così alta.

Perché acquistare uno smartphone top di gamma da 1000 euro?

Uno smartphone da top di gamma, acquistato subito dopo il suo lancio, avrà a disposizione la migliore tecnologia disponibile.

I dispositivi top di gamma sono i modelli più potenti presenti sul mercato. Hanno a disposizione chip di ultima generazione in grado di eseguire anche le applicazioni più pesanti, utilizzandone moltissime contemporaneamente senza avere alcun problema. Inoltre, un chip di ultima generazione dispone di tutte le capacità hardware più recenti che concedono ai nostri smartphone la capacità di eseguire i software più moderni anche negli anni successivi. Infine, un chip di punta può garantire un margine molto più ampio per supportare tutte le versioni più pesanti delle app o dei sistemi operativi rilasciati in futuro.

Gli smartphone da top di gamma garantiscono anche ai loro utenti una maggiore longevità. Mentre i dispositivi di fascia medio-bassa può durare all’incirca due o tre anni, quelli con un valore molto più ampio possono durare anche fino a sette anni. Un esempio di questi dispositivi sono sicuramente i nuovi Pixel 8 di Google. Mentre per i dispositivi Apple si può arrivare anche ad otto anni di aggiornamenti di iOS. Questo dettaglio permetterà a tutti gli utenti di godere a lungo di tutte le nuove funzionalità future senza essere obbligati ad acquistare un nuovo smartphone per poterlo fare.

Una spesa minore nel tempo

Uno smartphone longevo permette anche di ottenere aggiornamenti capaci di correggere gravi vulnerabilità e malfunzionamenti del software. Inoltre un dispositivo con una durata maggiore ci permette di diminuire nel tempo i costi per uno nuovo dispositivo. Se, per ipotesi, consideriamo un arco temporale di 5 anni si parla di una spesa di circa 200 euro l’anno per un prodotto dal costo totale di 1000 euro. La spesa è più o meno equivalente all’acquisto di un dispositivo di medio gamma da circa 400 euro, acquistato ogni due anni. La differenza però sta tutta nella qualità del dispositivo capace di donarci migliori prestazioni e che “invecchia” meglio.

Con un esempio concreto, possiamo considerare il Samsung Galaxy S21 Ultra, del 2021, dal display grande e luminoso, fotocamera da alte prestazioni, è molto più vantaggioso di un nuovo Galaxy A54.

Inoltre, altro fattore che rende i top di gamma convenienti dal punto di vista economico è la possibilità di rivenderli ad una cifra maggiore rispetto a quelli di una gamma “inferiore, nel caso in cui si volesse sostituire il proprio smartphone prima del tempo, ammortizzando in questo modo la spesa necessaria per acquistare un nuovo dispositivo.

Nuovi accessori disponibili

Se poi siete amanti degli accessori, avere un flagship vi aiuterà ad assecondare questa passione. Con un cellulare da top di gamma sarà sempre possibile trovare una cover adatta e una varietà di accessori. Cover, protezioni per il display di alta qualità, sono sempre disponibili sul mercato. Mentre nel caso di smartphone meno costosi spesso si deve ripiegare su brand meno affermati che non sempre garantiscono alta qualità o varietà di scelta.

Inoltre, quando parliamo di accessori intendiamo anche alcune funzioni uniche come la ricarica rapida wireless, o funzionalità software uniche come Samsung DeX o Motorola Ready For, che offrono la possibilità di vivere in modo del tutto nuovo i propri smartphone.

Ovviamente questo non significa che non ci sono alternative per chi non può o non vuole spendere tanto per l’acquisto di un flagship. Funzionalità quali l’accesso ad internet, ai social network, così come i passatempi più comuni sono garantiti su tutti gli smartphone e il mercato offre tantissime valide alternative. In ogni caso è sempre importante informarsi prima di procedere con un acquisto al fine di compiere scelte consapevoli e adatte ai propri bisogni.